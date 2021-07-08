Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları yatırımcıların küresel ekonomik toparlanmanın istikametine ilişkin çekincelerinin artması ve buna bağlı olarak hisse senedi piyasalarında satış eğiliminin ağırlık kazanmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.