Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları yatırımcıların küresel ekonomik toparlanmanın istikametine ilişkin çekincelerinin artması ve buna bağlı olarak hisse senedi piyasalarında satış eğiliminin ağırlık kazanmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları yatırımcıların küresel ekonomik toparlanmanın istikametine ilişkin çekincelerinin artması ve buna bağlı olarak hisse senedi piyasalarında satış eğiliminin ağırlık kazanmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,72 değer kaybederek 451,61 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,68 azalarak 7.030,66 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,73 düşerek 15.420,64 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,01 değer kaybıyla 6.396,73 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,55 gerileyerek 24.641,47 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.12 itibarıyla yüzde 0,41'lik yükselişle 1,184 seviyesinde bulunuyor.

Asya'da da hisse senedi piyasaları haftanın dördüncü işlem gününü ağırlıklı olarak düşüşle tamamlarken, Hong Kong borsasında işlem gören Çinli teknoloji şirketlerinin hisseleri ise regülasyonların artırılmasına ilişkin endişelerle baskılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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