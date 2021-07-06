Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel petrol fiyatlarındaki değişime odaklanmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların küresel petrol fiyatlarındaki değişime odaklanmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 18. Bakanlar Toplantısı'nın iptal edilmesi üzerine yaklaşık 1,2 değer kazanırken, Avrupa borsaları, petrol fiyatları görünümündeki belirsizlik nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine toplantının iptal edildiği ve yeni toplantı tarihinin ilerleyen günlerde duyurulacağı bilgisine yer verilmişti.

Açıklama sonrası 77,3 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı, 75,30 seviyesinde dengelendi.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe açıklanacak tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmalar da takip ediliyor.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,64 değer kaybederek 455,43 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89 azalarak 7.100,88 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,96 düşerek 15.511,38 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 değer kaybıyla 6.507,48 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 gerileyerek 25.227,92 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,405'lik düşüşle 1,182 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Haberler Ekonomi
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