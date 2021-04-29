Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 değer kaybederek 438,79 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalarak 6.961,48 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,90 düşerek 15.154,20 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 6.302,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 gerileyerek 24.278,20 puana indi.

ABD Merkez Bankasının Fed'in dün nisan ayı toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmasının ardından yatırımcılar, gün içerisinde şirketlerin ilk çeyrek kar açıklamalarına odaklandı.

Enerji şirketi Shell'in bu yılın ilk çeyreğinde karı 3,2 milyar dolara çıkarak beklentileri aştı.

Airbus ise yılın ilk çeyreğinde 362 milyon avro (439 milyon dolarlık) net kar açıkladı.

Finlandiya'nın telefon üreticisi Nokia ise yılın ilk çeyreğinde toplam 5,08 milyar avro (6,16 milyar avroya) kara ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,116'lık düşüşle 1,211 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak
Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış
Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Muslera Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 19:34:49. #1.14#

title