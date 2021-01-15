Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

15.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:12
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, hükümetlerin yeni tip koranavirüs ( Kovid-19) ile mücadele amacıyla uyguladıkları kısıtlamaları artırmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, hükümetlerin yeni tip koranavirüs ( Kovid-19) ile mücadele amacıyla uyguladıkları kısıtlamaları artırmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,04 değer kaybederek 407,72 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 azalarak 6.735,71 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,44 düşerek 13.787,73 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 değer kaybıyla 5.611,69 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,13 gerileyerek 22.381,35 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.06 itibarıyla yüzde 0,494'lük düşüşle 1,21 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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