Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 azalarak 406,39 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 azalarak 5.837,25 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,46 düşüşle 13,106,61 seviyesine indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,08'lik düşüşle 7.233,90 seviyesinden tamamladı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,97 değer kaybederek 22.956,90 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.40 itibarıyla yüzde 0,03'lük yükselişle 1,1061 seviyelerinde işlem gördü.