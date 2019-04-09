Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları ABD'de ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret gerilimlerinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 azalarak, 385,68 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 azalarak 5.436,42 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,46 düşerek 21.671,78 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 0,94'lük düşüşle 11,850,57 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,35'lik azalışla 7.425,57 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19: 25 itibarıyla yüzde 0,13'lük yükselişle 1,1276 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA