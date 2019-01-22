Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları küresel büyümeye ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 azalarak 355,09 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 azalarak 4.847,53 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,03 düşerek 19.437,27 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,41'lik düşüşle 11,090,11 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,99'luk azalışla 6.901,39 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.55 itibarıyla yüzde 0,03'lük yükselişle 1,1367 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA