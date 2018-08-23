Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa borsaları, ABD'nin Çin ürünleri için uygulamaya koyduğu 16 milyar dolarlık ek gümrük vergilerine Çin'in misilleme gümrük vergisiyle karşılık vermesinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 azalarak 383,38 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 azalarak 5.419,33 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,44 azalarak 20.608,51 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,16 düşüşle 12.365,58 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15'lik düşüşle 7.563,22 seviyesinde kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.21 itibarıyla yüzde 0,35'lik düşüşle 1,1553 seviyelerinde işlem görüyor.

- ABD, Çin ticaret gerilimi artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 16 milyar dolar tutarındaki Çin menşeli ürünlere uygulamaya koyduğu ek gümrük vergilerine Çin de gümrük vergileriyle karşılık verdi.

ABD, başta yarı iletkenler, kimyasal ve plastik ürünler, motosikletler ve elektrikli scooterlar olmak üzere 279 adet ve 16 milyar dolar tutarındaki Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

Çin de 16 milyar dolar tutarında başta petrol, çelik ürünleri ve otomobiller olmak üzere çeşitli ABD menşeli ürünlere karşılık gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. ABD ile Çin arasındaki artan ticaret geriliminin küresel ticareti etkilemesinden endişe duyuluyor.

Öte yandan, ABD ve Çin arasında baş gösteren ticaret gerilimlerinde gelinen son noktayı değerlendirmek üzere iki ülkenin heyetlerinin ay sonunda bir araya gelmesi bekleniyor.