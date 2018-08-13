Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa borsaları avronun ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,95 azalarak 384,91 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,36 azalarak 5.4612,32 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,58 azalarak 20.969,26 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,53 düşüşle 12.358,74 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32'lik düşüşle 7.642,45 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,0017'lik düşüşle 1,1393 seviyelerinde işlem görüyor.