Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Politik risk algısının yükselmesinin etkisiyle Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,39 değer kaybıyla 377,74 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 5.312,96 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0 ile değişiklik göstermeyerek 23.329,01 seviyesini korudu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 12.391,41 seviyesine, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 değer kaybederek 7.198,20 puana geriledi

Avro/dolar paritesi ise ( Türkiye saatine göre) 19: 23 itibariyle yüzde 0,37'lik yükselişle 1,2375 seviyelerinde işlem görüyor.