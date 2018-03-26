Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları Avrupa Birliği (AB) ve Rusya ilişkilerindeki gerilimin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 gerileyerek 363,18 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kaybederek 5.066,28 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,24 azalarak 22.011,76 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,83 azalarak 11.787,26 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 azalarak 6.888,69 seviyesinde tamamladı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 0,76'lık yükselişle 1,2444 seviyelerinde işlem görüyor.