Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.
Şirket gelirlerinin beklentinin altında gerçekleşmesi nedeniyle Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 değer kaybederek 370,58 puana geriledi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kaybederek 5.109,24 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,35 azalarak 22.034,42 seviyesine geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,70 değer kaybederek 12.196,50 seviyesine, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederek 7.168,01 puana geriledi
Avro/dolar paritesi ise ( Türkiye saatine göre) 20.56 itibarıyla yüzde 0,49'luk yükselişle 1,2352 seviyelerinde işlem görüyor.