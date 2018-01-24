LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Şirket gelirlerinin beklentinin altında gerçekleşmesi nedeniyle Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,50 değer kaybederek 400,79 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 değer kaybederek 5.495,16 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,90 azalarak 23.622,62 seviyesine geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,07 değer kaybederek 13.414,74 seviyesine, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,14 değer kaybederek 7.643,43 puana geriledi

Avro/dolar paritesi ise ( Türkiye saatine göre) 21: 10 itibariyle yüzde 0,80'lik yükselişle 1,2396 seviyelerinde işlem görüyor.