Avrupa borsaları günü Brexit'e yönelik belirsizlik nedeniyle karışık seyirle kapattı
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Avrupa borsaları günü Brexit'e yönelik belirsizlik nedeniyle karışık seyirle kapattı

03.12.2020 20:39 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:42
Avrupa borsaları günü Brexit'e yönelik belirsizlik nedeniyle karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Borsalar, Brexit belirsizliğinde yatırımcıların temkinli davranması, Noel ve yılbaşı tatili öncesi kar satışlarının etkisiyle günü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,01 artarak, 391,72 puandan işlem gördü. Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, yatırımcılardan gelen alışlarla yüzde 3,60'dan fazla artış gösterdi.

Almanya'da DAX 30 endeksi, günü yüzde 0,45 düşüşle 13,252,86 seviyesinde bitirdi.

Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,16'lık düşüşle 5.574,36 seviyesinden kapandı.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,42 artarak 6.490,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,16 değer kazanarak 22.007,4 puana yükseldi.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,26 yükselişle 1,216 seviyelerinde işlem gördü.

Analistler, Brexit görüşmelerinde önemli birkaç konunun hala çözüme ulaştırılamamış olmasından dolayı Avrupa piyasalardaki yön arayışının devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, İngiliz uçak ve motor üreticisi Rolls-Royce'un hisseleri, "şirketin dar gövdeli jet pazarına dönme şansı gördüğüne" yönelik haberlerin ardından bugün yüzde 15"ten fazla değer kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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