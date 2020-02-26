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Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı

Avrupa Borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalardaki etkisi sürerken, Almanya hariç günü yükselişle kapadı.

26.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:57
Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı

Borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalardaki etkisi sürerken, hariç günü yükselişle kapadı.

Kaynak: Dunya.com

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