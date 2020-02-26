Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı
Avrupa Borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalardaki etkisi sürerken, Almanya hariç günü yükselişle kapadı.
26.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:57
Avrupa Borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalardaki etkisi sürerken, Almanya hariç günü yükselişle kapadı.
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Kaynak: Dunya.com