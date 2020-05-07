Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 336 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 artarak 10.671 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 5.877 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 6.713 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.457 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 17.265 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2400 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, devam eden belirsizlikler ve tarihi düşük seviyelerdeki makroekonomik verilere dair endişelere karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlikle pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

Dün açıklanan Avrupa Birliği Komisyonu raporunda, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 7,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6,3 büyüyeceği tahminine yer verildiğini belirten analistler, Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışların da mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 azaldığını anımsattı.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmadığını aktararak, gün içerisinde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA