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Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne alış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
29.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:04

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 342 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 10.846 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 5.987 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 6.871 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.593 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 artışla 17.790 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2470 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızındaki ivme kaybının ardından Avrupa'da ülkelerin sınırlamaları kademeli olarak gevşetmesinin etkilisiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti.

Bugün Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmenin gündemin odağında yer aldığını ve piyasa beklentilerinin faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde olduğunu aktaran analistler, yarın da Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararının bekleneceğini söyledi.

Öte yandan analistler, Fitch Ratings'in dün akşam yayımladığı değerlendirmede İtalya'nın kredi notunu "BBB" seviyesinden "BBB-"ye düşürdüğünü, görünümü de "durağan" olarak belirlediğini anımsattı.

Fitch Ratings'in açıklamasında, Kovid-19 salgınında ikinci bir dalga olması ve tecrit önlemlerinin yeniden başlaması durumunda ekonominin bu yıl ve gelecek yıl daha çok zayıflayacağını belirtilirken, ECB'nin varlık alımlarının İtalya'nın salgına karşı aldığı mali önlemleri kolaylaştıracağı, bunun aynı zamanda borçlanma maliyetlerini kısa vadede düşük seviyelerde tutarak risklerin yeniden finansmanını hafifleteceği kaydedildi.

Analistler, bugün Fed faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde nisan ayı tüketici güven endeksi ve ABD'de 1. çeyrek büyüme verisinin izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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