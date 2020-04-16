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Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

16.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:44
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 326 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 artarak 10.382 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 5.621 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 primle 6.912 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 4.384 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 artışla 16.965 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2500 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin sert olacağına ilişkin beklentilere karşın, Avrupa'da ülkelerin salgınla mücadele için alınan tedbirleri gevşetmeye başlamasının etkisiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın (SLL) kurulduğunu duyururken, ABD Merkez Bankası (Fed) ise dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunda ekonomik faaliyetin ülke genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle "keskin ve ani" bir şekilde daraldığını belirtti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun üye ülkelerin uyguladığı Kovid-19 önlemlerinin belli koşullar altında ve kademeli olarak kaldırılabilmesini içeren yol haritasını açıkladığını aktaran analistler, dün Almanya'nın alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararını verdiğini hatırlattı.

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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