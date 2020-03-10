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Ekonomi, İtalya, Avrupa, Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, dün hızlı düşen petrol fiyatlarındaki toparlanma eğilimi ve ekonomi yönetimlerinin destek mesajlarının ardından yeni güne alıcılı başladı.

10.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:54
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Avrupa borsaları, dün hızlı düşen petrol fiyatlarındaki toparlanma eğilimi ve ekonomi yönetimlerinin destek mesajlarının ardından yeni güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,7 kazançla 345 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,5 artışla 10.779 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 6.081 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 primle 7.805 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,9 artışla 4.795 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,7 kazançla 18.604 puan oldu.

Avro/dolar paritesi dün Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,5 düşüşle 1,1380 ve beş işlem günü boyunca yükseliş trendinde olan sterlin/dolar paritesi de bugün yüzde 0,4 azalarak 1,3070 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün Brent petrolün varil fiyatının sert bir şekilde düşmesinin ardından bugün gelen tepki alımlarıyla 36 dolar seviyelerinde dengelenmesi ve ekonomi yönetimlerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik adımlar atmasının etkisiyle pay piyasalarının güne pozitif başladığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenecek kişilerin saatlik çalışma ücretleri ve çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin Kongre'ye yeni öneriler sunacaklarını duyurduğunu anımsatan analistler, hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarının Avrupa'da da izlendiğine işaret etti.

Çin dışında Avrupa ve ABD'de yayılmayı sürdüren Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, İtalya'nın Kovid-19 salgını önlemlerini ülke genelinde uygulayacağını açıklaması ve ülkede serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılması dikkati çekti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde 2019 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin takip edileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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