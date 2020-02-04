Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

04.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:00

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,90 kazançla 415,42 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 yükselişe 13.179,65 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,44 artışla 7.432,09 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,92 primle 9.491,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 kazançla 5.893,38 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,95 yükselişle 23.683,89 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,2973, avro/dolar paritesi 1,1056 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüse dair endişeler ve jeopolitik gelişmelere karşın çözüm arayışlarının sonuç verebileceği beklentisinin artmasıyla pay piyasalarında alımların güçlendiğini ifade etti.

Brexit'in ardından tarafların ikili ticaretle ilgili açıklamalarının takip edildiğini belirten analistler, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "İngiltere, serbest ticaret müzakereleri kapsamında, Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet politikaları, sübvansiyonları, sosyal koruması ve çevreye ilişkin kurallarını kabul etmek zorunda değil." açıklamasında bulunduğunu anımsattı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de aralık ayı fabrika ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA