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Avrupa borsaları güne satışla başladı

Avrupa borsaları güne satışla başladı
01.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:38

Avrupa borsaları, küresel risk iştahındaki azalışa paralel güne satıcılı başladı.

Avrupa borsaları, küresel risk iştahındaki azalışa paralel güne satıcılı başladı.

Tatil dolayısıyla kapalı olan Avrupa borsalarında sadece Stoxx Europe 600 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksleri işlem görüyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 yüzde 0,6 değer kaybıyla 337,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 2,4 azalışla 5.756 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,0954 ve sterlin/dolar paritesi 1,2553 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere ve ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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