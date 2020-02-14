Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı

14.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:04

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 431,15 puan ve Almanya'da DAX 30 endeksi 13.748,74 puanla yatay seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 azalışla 7.422,09 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 6.081,94 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 9.942,0 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 artışla 24.939,57 puan oldu.

Avro/dolar paritesi gerileyişini devam ettirerek 1,0827 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesini görürken, sterlin/dolar paritesi ise 1,3055 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, koronavirüs salgınının insani ve ekonomik boyutuna ilişkin endişelerin yanı sıra Brexit sonrası Birleşik Krallık'taki siyasi gelişmeler ve Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ticaret görüşmelerinin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın aralık ayındaki seçim zaferinin ardından Bakanlar Kurulunda 11 sandalyenin sahibi değişirken, dışişleri ve savunma gibi önemli bakanlıklarda değişiklik olmadı. İngiltere'de Maliye Bakanı Sajid Javid'in Başbakan ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası görevinden istifa etmesinin ardından yerine daha önce Hazine Bakanı olarak görev yapan Rishi Sunak atandı. Brexit Bakanlığının kapatılmasıyla kabine dışında kalan Stephen Barclay ise Hazine Bakanlığı'na getirildi.

Analistler, Almanya'da 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisinin çeyreklik bazda değişmediğini aktararak, bugün Avro Bölgesi'nde aralık ayı dış ticaret dengesi ile 4. çeyrek GSYH ve ABD'de ocak ayı perakende satışlar ile sanayi üretimi verilerinin izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA