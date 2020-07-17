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Avrupa borsaları güne karışık başladı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları güne karışık başladı
17.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:56

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 372 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 yükselerek 12.919 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 6.257 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.423 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.079 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 20.320 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1393, sterlin/dolar paritesi yatay seyirle 1,2553 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avro Bölgesi liderlerinin bugün üzerinde görüşmeye başlayacağı 750 milyar avroluk yardım fonuna ilişkin haber akışının pay piyasalarının seyrinde etkili olacağını söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Routte plana karşı çıkarken, yardım fonu konusunu ilk kez dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ay sonuna kadar planın onaylanmasını umduğunu belirtmişti.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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