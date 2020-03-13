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İngiltere, Almanya, Fransa, Avrupa, Ekonomi

Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

Avrupa borsaları, dün tarihinin en sert günlük düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından bugüne hızlı yükselişle başladı.

13.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:48
Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

Avrupa borsaları, dün tarihinin en sert günlük düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından bugüne hızlı yükselişle başladı.


Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 4 kazançla 307,24 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,6 artışla 9.480,78 puanda seyrediyor.


İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 6 yükselişle 5.587,97 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 4,4 primle 6.673,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4 artışla 4.234,37 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 6,26 kazançla 15.814,62 puan oldu.

Avrupa borsaları, ABD'nin Avrupa'dan seyahatlere bir ay süreyle kısıtlama getirmesi, salgında vaka sayısındaki hızlı artış ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) destekleyici adımlarının yeterli olmadığına ilişkin değerlendirmelerle dün tarihinin en sert günlük düşüşünü gerçekleştirdi.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 12,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 10,87, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 12,28 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 16,92 düşüş kaydetti.

Analistler, dünkü düşüşün ardından bugün gelen tepki alımlarıyla Avrupa borsalarında hızlı yükselişler görüldüğünü belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına haber akışının ve piyasalara etkisinin izleneceğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da şubat TÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık da yüzde 1,7 artarak beklentileri karşıladı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

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