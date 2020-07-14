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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Avrupa borsaları, güne hızlı düşüşle başladı.

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
14.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:44

Avrupa borsaları, güne hızlı düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalarak 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 gerileyerek 12.616 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 azalışla 6.126 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 7.334 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 kayıpla 4.973 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 gerilemeyle 19.808 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1330'dan, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 1,2520'den işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da odakta kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Almanya'da Zew Endekslerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de ise enflasyon verilerinin izleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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