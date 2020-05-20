Avrupa borsaları güne düşüşle başladı Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı.

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 338 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 11.005 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşerek 5.976 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kaybederek 6.525 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 gerileyerek 4.409 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 azalarak 16.849 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0950 ve sterlin/dolar paritesi 1,2230 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları ve ölümlerin artış hızının ivme kaybetmesine karşın Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına temkinli yaklaşıldığını ifade etti.

Öte yandan, dün Almanya'da açıklanan mayıs ayı ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin salgınına yönelik iyimserlikle bir önceki aya kıyasla arttığını anımsatan analistler, endeksin son 5 yılın en yüksek seviyesine yükseldiğini de aktardı.

Analistler bugün veri gündeminin yoğun olduğunu belirterek, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, Tüketici Fiyat Endeksi ve tüketici güven endeksi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA