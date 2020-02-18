Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

18.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:50

Avrupa borsaları, güne İtalya hariç satış ağırlıklı başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 değer kaybıyla 430,24 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 13.712,27 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 azalışla 7.407,43 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,04 kayıpla 10.018,50 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 azalışla 6.061,67 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,30 artarak 25.185,13 puan oldu.

Analistler, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin görüleceği ilk verilerin bugünden itibaren gelmeye başlayacağını ifade ederek, salgının turizmden perakendeye, gıdadan ulaşıma kadar birçok sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Avrupa'da bugün İngiltere'de işsizlik verileri ve Almanya'da ZEW endeksleri takip edilecek.

Kaynak: AA