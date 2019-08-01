Avrupa borsaları "güçlü bilançolarla" İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, bazı büyük şirketlerin bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarının beklenenden daha iyi gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) karışık faiz politikasının sebep olduğu kayıpları telafi ederek, günü İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,50 artışla 387,68 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 artarak, 21.566,91 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,53 değer kazanarak, 12.253,15 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 yükselerek, 5.557,41 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise İngiltere Merkez Bankasının, politika faizini yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutması ve bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e, gelecek yıl için büyüme tahmini ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,3'e çekmesinin ardından, günü yüzde 0,03 kayıpla 7.584,87 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,13 azalışla 1,1106 seviyelerinde bulunurken, Sterlin, dolar karşısında yüzde 0,15 değer kaybederek, 1,2141 dolardan işlem görüyor.

Şirket hisselerinde ise Fransız bankası Societe Generale'nın hisseleri yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentisinin üzerinde 1 milyar 50 milyon avro net gelir elde ettiğini açıklamasından sonra günü yüzde 5'ten fazla değer kazanarak kapattı.

Alman internet perakendecisi Zalando'nun hisseleri, şirketin bu yılın için faiz, vergi ve amortisman öncesi kar (FAVÖK) beklentisini yukarı yönlü revize etmesinden sonra yüzde 15 değer kazandı.

Hollanda merkezli çok uluslu bankacılık şirketi ING Groep hisseleri bankanın ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde 1,4 milyar avro kar açıklamasına rağmen düşük faizlerin gelecek dönemlerdeki gelirlerini etkileyeceği uyarısından sonra günü yüzde 2,3 kayıpla kapadı.

Yine Hollanda merkezli petrokimya şirketi Royal Dutch Shell'in hisseleri, ikinci çeyrekte hisseleri beklentilerin altında kar açıklamasından sonra yaklaşık yüzde 5 düşüş gösterdi.

Veri haberlerinde, Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 1,8 puan düşerek 43,2 puana geriledi. Ülkede, imalat sanayisi temmuzda son 7 yılın en düşük performansını gösterirken, Alman ihracat siparişleri 2009'dan bu yana en alt seviyesine geriledi.

Öte yandan, Londra Borsası (LSE), şirketler, bankalar ve yatırımcılara haber, veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv'i 27 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Blackstone Group, geçen yıl Thomson Reuters'ın finansal ve risk biriminini (yüzde 55 hissesini) 20 milyar dolara satın almış ve adını Refinitiv olarak değiştirmişti.

Refinitiv, eski New York Valisi ve milyarder Michael Bloomberg'in sahibi olduğu Bloomberg terminallerinin en büyük rakibi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA