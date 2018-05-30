Avrupa Borsaları Fransa Hariç Yükselişle Kapattı
Avrupa borsaları günü Fransa hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları günü Fransa hariç yükselişle kapattı.
Avrupa borsaları İtalya'daki politik gelişmelerin etkisiyle Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç günü hafif yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 artarak 385,49 puandan kapandı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,09 artarak 21.797,82 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,93 artarak 12.783,76 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 artarak 7.689,57 seviyesinden kapandı.
Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 azalarak 5.427,35 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.45 itibarıyla yüzde 1,01'lik artışla 1,1654 seviyelerinde işlem görüyor.