Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Fransa dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Fransa dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 artışla 457,63 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 değer kazanarak 7.136,07 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 artarak 15.607,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,35 yükselerek 25.510,5 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,13 değer kaybederek 6.622,87 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,08 artarak 1,194 seviyelerinden işlem görüyor.

Avrupa'da yatırımcılar ekonominin toparlanma aşamasında olduğunu gösteren verilere odaklandı.

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler mayıs ayında yüzde 1,9 arttı.

Almanya'da Ifo Sanayi İhracat Beklenti Endeksi son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker