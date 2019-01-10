Avrupa Borsaları Fransa Hariç Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 artışla 348,88 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 değer kazanarak 6.942,87 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 artarak 10.921,59 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 yükselerek 19.300,74 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,17 azalarak 4.805,66 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,29'luk düşüşle 1,1508 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA