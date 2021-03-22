Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı
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Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı

22.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:01
Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ABD'de 10 yıllık tahvil getirisindeki düşüşün etkisiyle Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'de 10 yıllık tahvil getirisindeki düşüşün etkisiyle Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 artışla 424,17 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 artarak 6.726,1 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 değer kazanarak 14.657,21 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 24.262,84 puana ulaştı.

Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,49'luk düşüşle 5.968,48 puana geriledi.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının uzatılmasına yönelik endişelerin artmasıyla seyahat ve eğlence şirketlerinin hisselerinde ise ortalama yüzde 1,8 düşüş görüldü.

Avro/dolar paritesi de TSİ 20.42 itibarıyla yüzde 0,34'lük yükselişle 1,195 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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