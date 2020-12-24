Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı
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Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı

24.12.2020 21:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:04
Avrupa borsaları Fransa hariç günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında ticaret anlaşması konusunda uzlaşma sağlanmasının etkisiyle Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında ticaret anlaşması konusunda uzlaşma sağlanmasının etkisiyle Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 artışla 395,98 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 artarak 6.502,11 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,26 değer kazanarak 13.387,23 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,31'lik yükselişle 22.130,18 puana ulaştı.

Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10'luk düşüşle 5.522,01 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.39 itibarıyla yüzde 0,02'lik yükselişle 1,219 seviyelerinden işlem gördü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşmasına varılmasıyla kontrolü geri aldıklarını bildirdi.

Johnson, 1 Ocak itibarıyla İngiltere'nin Gümrük Birliği ve Ortak Pazar'dan çıkacağını, İngiliz kanunlarının sadece İngiliz parlamentosunca yapılacağını ve sadece İngiliz mahkemelerinde İngiliz yargıçları tarafından değerlendirileceğini ve Avrupa Adalet Divanının İngiltere'deki yargı yetkisinin sona ereceğini söyledi.

İngiltere ve AB arasında üzerinde uzlaşılan ticaret anlaşmasının 30 Aralık tarihinde parlamentoya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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