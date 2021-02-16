Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, büyüme verilerinin beklentilerin altında gelmesinin ardından günü Fransa hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 azalarak 419,2 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 6.748,86 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 düşerek 14.064,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 gerileyerek 23.440,81 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,01'lik artışla 5.786,53 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,15'lik düşüşle 1,211 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) beklentilerinin altında kalarak 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 gerilemesine ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay vermesine odaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker