Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe Fransa hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 düşüşle 468,44 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,83 azalışla 15.396 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 azalışla 7.531 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 artışla 7.027 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 8.685 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,27 değer kaybıyla 26.810 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1,1133 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına mart ayında başlanacağı sinyali vermesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda yukarı yönlü risklerin sürdüğüne işaret etmesi, ilk artırımın 50 baz puan yapılacağı beklentilerini güçlendirdiğini söyledi.

Bankanın her toplantıda faiz artırımına gidebileceği görüşleri de gündeme geldiğini belirten analistler, şu aşamada 2022 yılında toplamda 5 faiz artırımı fiyatlandığını kaydetti.

Rusya Ukrayna'ya saldırma niyetinde olmadıklarını belirtirken, ABD Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere ve Belarus'a yaptığı askeri yığınağını daha da artırdığını söyledi.

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya karşı Kuzey Akım 2 projesinin iptali dahil her seçeneğin masada olduğu açıklaması gelirken ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.

Avrupa'da jeopolitik riskler, enflasyon kaygıları ve enerji tedarikine ilişkin gelişmelerle hafta başında sert düşen pay piyasaları, dün bankacılık endeksi öncülüğünde yükseldi.

Bankacılık endeksindeki yükselişte, Deutsche Bank'ın geçen yıl 2,5 milyar avro ile son 10 yılın en yüksek net karını açıklaması etkili oldu.

Bugün, Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.880 seviyesinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.