Avrupa borsaları, Fransa hariç düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları, Fransa hariç düşüşle açıldı

27.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:33
Avrupa borsaları, Fransa hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları Fransa hariç güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları Fransa hariç güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 azalışla 407,20 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 13.833 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 azalışla 6.647 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 5.530 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 7.954 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 azalarak 21.963 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,17 azalışla 1,2147 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerin pay piyasalarında baskıya neden olduğunu bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, Fed'in faizleri değiştirmesinin beklenmediğini, sözle yönlendirmede enflasyon ve istihdam vurgusuna devam edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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