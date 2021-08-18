Avrupa borsaları Fed tutanakları öncesi karışık seyirle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa borsaları Fed tutanakları öncesi karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları Fed tutanakları öncesi karışık seyirle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Avrupa borsaları, yatırımcıların enflasyon verilerine odaklanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakları bu akşam açıklaması öncesinde günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların enflasyon verilerine odaklanmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakları bu akşam açıklaması öncesinde günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 arttı ve 474,42 puana yükseldi.

Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1'den fazla yükseliş gösterirken, maden şirketlerinin hisseleri yüzde 2,28 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 azalarak 7.169,32 puana inerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak 26.357,21 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 artarak 15.965,97 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek 6.770,11 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.45 itibarıyla yüzde 0,094 düşüşle 1,17 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yatırımcıların makro ekonomik verileri yakından takip ettiğini belirterek ekonomik gidişata ve para politikalarının geleceğine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

Dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin arttığını dile getiren analistler, bu akşam açıklanacak temmuz ayı FOMC toplantı tutanaklarının pay piyasalarının bundan sonraki seyri açısından önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde, Kovid-19 tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,2'ye çıkarak Ekim 2018'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuzdaki yüzde 2,2'lik enflasyonun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin üstünde kalması dikkati çekti.

Bu arada, İngiltere'de ise geçen ay beklentilerin altında kalan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), İngiltere Merkez Bankası'nın hedefi olan (BoE) yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Ebru Şallı Bülent Ersoy Berdan Mardini
Spor Muslera Ozan Tufan Burak Elmas Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa borsaları Fed tutanakları öncesi karışık seyirle kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 20:07:26. #1.14#

title