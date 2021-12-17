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Avrupa borsaları enflasyon ve omicron endişesiyle İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları enflasyon ve omicron endişesiyle İngiltere hariç düşüşle kapandı
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının yayılmasına ve enflasyon görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının yayılmasına ve enflasyon görünümüne ilişkin endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı.

Otomobil ve yedek parça şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satış sonrası gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 azalarak 408,54 puandan kapandı.

Stoxx 600 Otomobil ve yedek parça endeksi günü yüzde 2,66 değer kaybederek kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 azalarak 6.926,63 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 26.611,41 ve Almanya DAX 30 endeksi yüzde 0,67 düşerek 15.531,69 seviyesinden günü kapattı.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,13 artışla 7.269,92 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,49 düşüşle 1,127 seviyelerinde işlem gördü.

Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler deşifre oldu

Stokçuluğa soyunan otomotivcilerin araçları fahiş fiyatlarla satmak için başvurdukları hileler deşifre oldu

AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi Haberleri

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