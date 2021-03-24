Avrupa borsaları, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerle karışık seyirle kapandı
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Avrupa borsaları, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerle karışık seyirle kapandı

24.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:09
Avrupa borsaları, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerle karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin artan endişelerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin artan endişelerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 artarak 423,39 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 6.712,89 puana yükselirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 azalarak 14.610,39 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 artarak 5.947,19 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 kazançla 24.208,66 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, (TSİ) 20.34 itibarıyla yüzde 0,20'lik düşüşle 1,183 seviyesinden işlem gördü.

Endekslerdeki karışık seyirde, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasıyla ekonomik toparlanmaya ilişkin artan endişeler etkili oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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