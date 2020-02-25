Avrupa borsaları düşüşünü sürdürdü
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına yönelik endişelerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürdü.
25.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:51
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına yönelik endişelerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürdü.
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Kaynak: Dunya.com