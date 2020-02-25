Haberler » Ekonomi » Avrupa borsaları düşüşünü sürdürdü - Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşünü sürdürdü

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına yönelik endişelerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürdü.

25.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:51
Avrupa borsaları düşüşünü sürdürdü

borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasına yönelik endişelerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürdü.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler