Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 değer kaybederek 464,55 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 azalarak 7.537,37 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 düşerek 15.267,63 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 6.946,82 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11 gerileyerek 26.669,27 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.37 itibarıyla yüzde 0,07 düşerek 1,137 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilimi olumsuz karşıladı.

Rusya Savunma Bakanlığının, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurmasına karşın ABD ve NATO'nun aksini belirten açıklamalar yapması, jeopolitik risklerin gündemin odağında kalmasına neden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ocak ayında çip sıkıntısı nedeniyle kayıtların tutulduğu son 29 yıldan beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.

AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 6 düşerek 682 bin 596'ya düştü.

Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı yüzde 6 artarak 74 avroya çıktı.