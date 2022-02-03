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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

AA, Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,76 değer kaybederek 468,63 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 azalarak 7.528,84 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,57 düşerek 15.368,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54 değer kaybıyla 7.005,63 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,09 gerileyerek 27.088,96 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 1,13 artarak 1,143 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, merkez bankalarının faiz kararına ve Kovid-19 salgınında artan vakalara odaklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyon baskılarına rağmen faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye çıkardı.

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları, aralıkta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 yükseldi.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Haber

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