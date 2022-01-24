Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 3,81 değer kaybederek 456,36 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,6 azalarak 7.297,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 13,8 düşerek 15.011,13 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,97 değer kaybıyla 6.787,79 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 4,02 gerileyerek 25.972,9 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,16 azalışla 1,132 seviyesinde işlem gördü.

Endekslerdeki sert düşüşte, jeopolitik risklere ilişkin kaygıların yanı sıra para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri etkili oldu.

AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi Haberleri

England, Almanya, Europe, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title