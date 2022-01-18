Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,97 değer kaybederek 479,79 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 azalarak 7.563,55 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,01 düşerek 15.772,56 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94 değer kaybıyla 7.133,83 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 gerileyerek 27.483,28 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,68 düşerek 1,133 seviyesinde işlem gördü.
Piyasalar, aratan Kovid-19 vakalarını ve petrol fiyatlarında yükselişi olumsuz karşıladı.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,78 dolardan işlem gördü. Fiyatlardaki yükselişte, Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenledikleri saldırının ardından piyasalarda yaşanan olası arz kesintilerine ilişkin endişeler etkili oldu.
Tahvil piyasasında enflasyona dair kaygıların ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi faizlerin yukarı yönlü hareketini destekledi.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,8570 ile son 2 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,84 seviyelerinde dengelendi.
İngiltere'de işsizlik oranı, kasım ayında yüzde 4,1'e geriledi.
AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, enflasyondaki artış ve enerji konuları ele alındı.