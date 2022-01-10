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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsalarında, piyasalar ABD'den gelecek tüketici fiyat endeksine ilişkin beklentilerin ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Avrupa borsalarında, piyasalar ABD'den gelecek tüketici fiyat endeksine ilişkin beklentilerin ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Gün içerisinde Uluslararası Para Fonu (IMF) yöneticileri Stephan Danninger, Kenneth Kang ve Helena Poirson, yayımladıkları ortak bir blog yazısında, gelişmekte olan ekonomilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına karşı hazırlık yapması gerektiğini belirtti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,34 değer kaybederek 479,75 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 azalarak 7.445,75 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,13 düşerek 15.768,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44 değer kaybıyla 7.115,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 gerileyerek 27.353,71 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,29'luk düşüşle 1,133 seviyesinde bulunuyor.

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AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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