Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı Omicron'a ilişkin artan endişeler nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa ülkelerinde yeniden salgın kısıtlamalarının artırılmasının ekonomik aktivite üzerindeki oluşturabileceği potansiyel baskı nedeniyle borsalarda haftanın ilk işlem gününde değer kayıpları yaşandı.

Hollanda, 19 Aralık'tan itibaren salgın önlemleri kapsamında gelecek yılın ocak ayının ortasına kadar kapanmaya giderken, İngiltere'de ise hükümet artan vakalar karşısında sağlık sisteminin yükünü azaltabilmek için salgına yönelik kısıtlamaları artırmayı değerlendiriyor.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,38 değer kaybederek 467,35 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99 azalarak 7.198,03 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,88 düşerek 15.239,67 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 değer kaybıyla 6.870,10 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,63 gerileyerek 26.177,76 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,45'lik artışla 1,129 seviyesinde bulunuyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet