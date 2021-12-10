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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 değer kaybederek 475,56 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalarak 7.291,78 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 düşerek 15.623,31 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 6.991,68 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 gerileyerek 26.721,98 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.33 itibarıyla yüzde 0,21 yükselerek 1,132 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ve ABD'de ölçülen yüksek enflasyon oranına ilişkin gelişmelere odaklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda yıllık bazda 1982'den bu yana en yüksek artışı gösterdi. ABD'de enflasyon kasımda aylık yüzde 0,8, yıllık bazda da yüzde 6,8 arttı.

Almanya'da enflasyon kasımda yüzde 5,2'ye yükselerek 1992'den beri ölçülen yüksek seviyesine çıktı.

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan işlem görüyor

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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