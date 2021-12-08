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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 değer kaybederek 477,36 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalarak 7.337,35 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 düşerek 15.687,09 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 değer kaybıyla 7.014,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,42 gerileyerek 26.751,93 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,75 yükselerek 1,135 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.

Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı etkili olduğu açıklandı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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