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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, piyasalarda artan enflasyon karşısında küresel ekonomik büyümenin azalması endişesiyle günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, piyasalarda artan enflasyon karşısında küresel ekonomik büyümenin azalması endişesiyle günü düşüşle tamamladı.

Avro Bölgesi'nde enflasyon eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,4 ile 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, piyasalarda küresel büyümenin yavaşlamasına ilişkin endişeler arttı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,53 değer kaybederek 452,90 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 azalarak 7.027,07 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,68 düşerek 15.156,24 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 6.517,69 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 gerileyerek 25.615,31 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.11 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 1,159 seviyesinde bulunuyor.???????

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AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
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