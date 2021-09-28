Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, Çin'in 2021 yılındaki ekonomik büyüme potansiyeline ilişki endişelerle günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, Çin'in 2021 yılındaki ekonomik büyüme potansiyeline ilişki endişelerle günü düşüşle kapattı.

Piyasalar, geçen hafta sonu Almanya'da yapılan ve belirsizlikleri artıran parlamento seçim sonuçlarının etkilerini sindirmeye devam etti.

Salı günü Asya piyasaları da Çin ekonomisinin büyüme endişeleriyle değer kayıpları kaydetti.

Goldman Sachs, gün içinde Çin'in 2021 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 8,2'den yüzde 7,8'e düşürdüğünü bildirdi.

Nomura ise Çin'in bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 8,2'den yüzde 7,7'ye çektiğini duyurmuştu.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,93 değer kaybederek 453,43 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 azalarak 7.043,32 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,91 düşerek 15.274,24 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,06 değer kaybıyla 6.512,89 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,88 gerileyerek 25.642,62 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,11'lik düşüşle 1,168 seviyesinde bulunuyor.

???????

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
Şifa deposu hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı

Şifa deposu hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Muslera Umut Meraş Gökhan Töre Lionel Messi Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Ziya Selçuk Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 19:51:21. #1.11#